Es war wohl nur noch eine Frage der Zeit, und nachdem es in diesem Winter keine Hallenbundesliga-Saison gibt, kommt es für Athleten, Trainer und Betreuer nicht überraschend, dass auch in den Ligen darunter nicht gespielt wird. Für die Damen der TG Frankenthal ist das doppelt bitter. Sie bleiben noch ein Jahr in der Zweiten Regionalliga. Und die Nachwuchsspielerinnen können keine Erfahrung sammeln.

Tobias Stumpf, Trainer der Hockey-Damenmannschaft der TG Frankenthal, klingt im RHEINPFALZ-Telefonat gefasst. Richtig überraschend kam die Absage der Saison auch für sein Team nicht mehr,