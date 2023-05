Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Es ist ein illustrer Rahmen, in dem sich Asya Ari am Abend des 14. November bewegen wird. Die 18-Jährige vom 1. Boxclub Frankenthal gehört zu den Nominierten für den siebten SportAward Rhein-Neckar. „Eine große Ehre“, erklärte die Schülerin, die mittlerweile das Sportinternat in Heidelberg besucht. All ihre sportlichen Erfolge waren aber sogar der Jury nicht bekannt.

Aus 40 Vorschlägen hat sich die Boxerin der Gewichtsklasse bis 57 Kilogramm in der Kategorie „Top Talent“ zumindest schon einmal bis unter die ersten Drei nach vorne