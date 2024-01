Für rund 400 Frankenthaler Viertklässler steht nach den Sommerferien der Wechsel in die weiterführenden Schulen an. Hier die Anmeldetermine für die fünfte Klasse von Integrierter Gesamtschule (IGS), Realschulen plus und Gymnasien im Überblick.

Die Robert Schuman Integrierte Gesamtschule (IGS), hat laut Mitteilung der Stadt auf ihrer Homepage www.igs-frankenthal.de die Online-Terminbuchung freigeschalten. Die Anmeldetermine sind am Samstag, 27. Januar, 8.30 bis 12.50 Uhr, Montag, 29. Januar, und Dienstag, 30. Januar, jeweils 8.50 bis 15.10 Uhr sowie Mittwoch, 31. Januar, 8.50 bis 13 Uhr.

Die Friedrich-Schiller Realschule plus, kooperative Form, hat unter dem Link www.schiller-rs.de ab Montag, 15. Januar, einen digitalen Terminkalender hinterlegt, über den ein Anmeldetermin vereinbart werden kann. Start ist im Februar. Die Online-Terminvereinbarung ist für das Anmeldegespräch notwendig, betont die Stadt. Bei der Friedrich-Ebert Realschule plus, integrative Form, kann unter Telefon 06233 4531 für den Zeitraum von 2. Februar bis 1. März ein Termin zur Anmeldung vereinbart werden. Vorab informieren können sich Interessierte unter www.realschuleplus-frankenthal.de.

Beim Albert-Einstein-Gymnasium (AEG) sowie am Karolinen-Gymnasium (KG) findet die Anmeldung für die fünften Klassen in diesem Jahr am Samstag, 17. Februar, 9 bis 12 Uhr, Montag, 19. Februar, 8 bis 12 Uhr, sowie Dienstag, 20. Februar, 8 bis 12 Uhr, statt. Nähere Infos hierzu sollen ab Mitte Januar auf den Homepages www.aeg-ft.de beziehungsweise www.karolinen-gymnasium.de veröffentlicht werden.

Wichtig für alle Schularten: Zur Anmeldung müssen Original und Kopie der Geburtsurkunde (Stammbuch), der Nachweis einer Masernimpfung (Impfausweis), das gelbe und das rote Formular des Empfehlungsschreibens der Grundschule sowie Original und Kopie des Halbjahreszeugnisses mitgebracht werden.

