Begleitet von einem verkaufsoffenen Sonntag, findet am kommenden Wochenende von 19. bis 21. April zum zweiten Mal auf Rathausplatz und Kornmarkt sowie in der Erkenbertruine ein Streetfood-Festival statt. Veranstalter ist nach Angaben der Verwaltung die Wiesbadener Stadtleben GmbH. Sie koordiniert auch die teilnehmenden Gastronomen. Geöffnet sind die Stände ab Freitagabend sowie samstags und sonntags ab 12 Uhr. Der Einzelhandel in der Frankenthaler Innenstadt öffnet seine Türen am Sonntag von 13 bis 18 Uhr. Das Angebot des Festivals umfasst der Mitteilung zufolge Traditionelles wie Chips und Pommes, orientalische Sandwiches oder Pancakes und andere süße Leckereien wie Waffelvariationen und Softeis. In die Kategorie Exotisches fallen beispielsweise Eintöpfe mit Krokodil-, Zebra- oder Kamelfleisch. Auf der Getränkeliste stehen Cocktailvariationen und Weine aus der Pfalz – zum Beispiel an dem zum „Wineliner“ umgebauten Bus. Für die kleinen Besucher wird ein Bereich mit Kinderkarussell, Holzspielen, Sumoringen und Hüpfburg aufgebaut. Zum verkaufsoffenen Sonntag haben Händler und Gastronomen laut Stadt besondere Angebote und Rabattaktionen vorbereitet. Weitere Informationen im Netz unter www.frankenthal.de/events.