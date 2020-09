Die Polizei wurde am Freitagmittag zu einem Streit am Hauptbahnhof zwischen einem 30-jährigen Wormser und einem Sicherheitsmitarbeiter der Deutschen Bahn in Worms hinzugerufen. Als die Beamten vor Ort eintrafen, hatte der 30-Jährige den Bahnhof bereits wieder verlassen. Er konnte jedoch in der nahen Fußgängerzone angetroffen werden. Gegenüber den Polizisten zeigte sich der Mann aggressiv, er war zudem alkoholisiert. Mehrfach ging der 30-Jährige bedrohlich auf die Beamten los und musste von diesen zurückgedrängt werden. Während er durchsucht wurde, beleidigte er die Polizisten laut Bericht ununterbrochen, unter anderem als „Nazis“ und „Deppen“. Da er dem ausgesprochenen Platzverweis wiederholt nicht nachkommen wollte, wurde der 30-Jährige in Gewahrsam genommen und dem Richter vorgeführt.