Um für ihre Sportart zu werben und sie dem Nachwuchs schmackhaft zu machen, besuchten Sportler der Handball-Spielgemeinschaft Lambsheim/Frankenthal die Pestalozzi-Grundschule. „Wir möchten bewegen und begeistern“, war das Motto eines bundesweiten Aktionstags des Deutschen Handballbunds.

„Die Kinder für den Handballsport zu begeistern, das gelang uns wirklich hervorragend. Die Schüler hatten Freude. Sie waren mit Spaß dabei“, zog der Vorsitzende des Handball-Sportclubs Frankenthal, Sebastian Kloster, nach der Aktion mit insgesamt rund 80 Schülern Bilanz.

Bei den Übungen sollten die Grundfähigkeiten des Handballsports vermittelt werden. Der Ehrgeiz bei den Schülern der einzelnen Gruppen war schnell geweckt. Sie zeigten während der jeweils 30 Sekunden dauernden Übungen ihre Fähigkeiten und sammelten Punkte beim Zielwerfen, Prellen, Passen und Fangen. Auch Koordinationsübungen standen auf dem Programm. Je nach Fertigkeit konnten die Kinder sich am Ende mit ihren gesammelten Punkten das „Handballabzeichen“ in Bronze, Silber oder Gold abholen.

Sebastian Kloster über die Aktion an der Schule: „Heute haben wir wieder einmal festgestellt, dass die Kinder Spaß am Handballsport haben. Die Kinder waren mit Leib und Seele dabei. Die Rückmeldungen waren hervorragend. Ich freue mich, wenn solche Kooperationen mit den Schulen stattfinden. Für die Kinder ist es sehr wichtig, sich sportlich zu betätigen.“ Die Mitgliedschaft in einem Sportverein unterstütze die Entwicklung der Kinder – auch neben dem Spielfeld.

„Wir haben alles gegeben und versucht, so viele Punkte wie möglich zu sammeln“, sagten Meryem und Jay (4. Klasse, beide zehn Jahre) begeistert. „Einige Übungen waren aber sehr anstrengend.“ Auch die beteiligten Lehrer zeigten sich zufrieden mit dieser etwas anderen Sportstunde. Eine Wiederholung wurde von beiden Seiten nicht ausgeschlossen.

Wer Interesse hat, kann zu einem Probetraining vorbeikommen. Die Trainingszeiten und -Orte können stehen auf der Homepage der Spielgemeinschaft www.sg-lambsheim-frankenthal.de