Alle 226 Abiturienten in Frankenthal haben am Donnerstag ihre erste von drei schriftlichen Prüfungen absolviert. Hygieneregeln seien eingehalten worden. Und auch ansonsten habe es keine Probleme gegeben, so die Schulleiter der beiden Gymnasien und der Integrierten Gesamtschule (IGS) auf Nachfrage.

Er sei froh, dass die Prüfung im Fach Deutsch gut gelaufen ist, sagt Alexander Dejon von der IGS Robert Schuman am Freitagvormittag. „Abstand halten, das Tragen eines Mund-Nase-Schutzes sowie das Waschen und Desinfizieren der Hände ist den Schülern inzwischen in Fleisch und Blut übergegangen“, sagt der Rektor. Er hoffe nun, dass auch bei den Examen in Englisch und Mathematik kommende Woche alles glatt laufe. Auch am Karolinen-Gymnasium ist man erleichtert, dass alle Abiturienten da waren. „Das lag mit am Verantwortungsbewusstsein unserer Schülerinnen und Schüler, die unbedingt Nachschriften vermeiden wollten und ihre Kontakte in dieser Corona-Zeit minimiert hatten“, sagt Schulleiter Christian Bayer. Die Ruhe im Schulhaus sei für die Prüfungsteilnehmer sehr wohltuend gewesen, ergänzt Sabine Schanz, die das Albert-Einstein-Gymnasium leitet.