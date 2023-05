Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In den ersten beiden Jahren mit Tobias Hinkel als Coach hatte die DJK Eppstein in der Fußball-A-Klasse Rhein-Pfalz eine sehr gute Vorbereitung auf die Saison. Doch zum Auftakt der Runde verlor das Team jeweils. Folgt man der Regel, dass alle guten Dinge drei sind, müsste am Sonntag (15 Uhr) beim Aufsteiger TuS Sausenheim der erste Startsieg unter der Regie des Übungsleiters herausspringen.

Auch bei den Abschlussplatzierungen wies die DJK Eppstein in den vergangenen beiden Spielzeiten eine gewisse Beständigkeit auf. Auf Platz vier lief die Truppe jeweils ein. In der Saison 18/19 mit