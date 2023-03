Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die männliche A-Jugend der HSG Eckbachtal spielt auch in der kommenden Saison in der Handball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar. Die Mannschaft von Trainer Peter Baumann hat sich mit vier Siegen aus vier Spielen souverän in der Qualifikation durchgesetzt. Auch die weibliche C-Jugend der „Gekkos“ hat noch Chancen auf die Oberligateilnahme.

„Das Ergebnis ist am Ende souverän, aber es war nicht einfach“, sagt Peter Baumann. Vier Partien hatte sein Team innerhalb von zwei Tagen zu absolvieren. Viermal gingen sie als Sieger