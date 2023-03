Ein schwerer Unfall hat sich am Sonntag auf der B9 ereignet. Der 76-jährige Unfallverursacher stab noch an der Unfallstelle, wie die Polizei mitteilt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr ein 76-jähriger Bischofsheimer mit seinem Auto die B9 von Guntersblum kommend in Fahrtrichtung Worms. Auf Höhe von Alsheim kam der 76-Jährige aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und kollidierte frontal mit dem Auto einer 64-jährigen Frankenthalerin, welche die Strecke in Richtung Mainz befuhr. Durch den Unfall wurde der 76-Jährige derart verletzt, dass er trotz sofort eingeleiteter Erste-Hilfe-Maßnahmen noch an der Unfallstelle verstarb. Die 64-jährige Frankenthalerin und ihr 68-jähriger Beifahrer wurden leicht verletzt und in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Im Einsatz befanden sich neben Polizei auch Kräfte der Feuerwehr der Verbandsgemeinde Eich sowie des Rettungsdienstes inklusive Rettungshubschrauber. Zur Klärung der genauen Unfallursache wurde ein Gutachter hinzugezogen. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die B9 in beide Richtungen voll gesperrt.