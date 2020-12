18 Bewohner und fünf Mitarbeiter der Zoar-Seniorenresidenz sind mittlerweile positiv auf das Coronavirus getestet worden. Zwei Patienten liegen im Krankenhaus, weisen laut Zoar-Direktorin Martina Leib-Herr „noch keine ganz schweren Verläufe“ auf. Ende der Woche steht eine dritte Testung im Seniorenzentrum an, zweimal pro Woche gebe es derzeit außerdem Schnelltests, sagte Leib-Herr. Viele Bewohner hätten keine Symptome, sie würden „ganz engmaschig kontrolliert“. Eine zweite Isolierstation wurde eingerichtet – für die Mitarbeiter in getrennten Teams ein hohes Arbeitsaufkommen. Bedienstete anderer Zoar-Einrichtungen hätten sich bereit erklärt, in der Seniorenresidenz auszuhelfen.

