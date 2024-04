Begleitet von vielen warmen Worten und großen Hoffnungen wurde Christian Mönch nun auch offiziell als neuer Chefarzt der Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie am Westpfalz-Klinikum eingeführt. Mönch bekleidet dieses Amt somit gleichzeitig an den Standorten Kirchheimbolanden, Kaiserslautern und Kusel, was die Chirurgie innerhalb des Westpfalz-Klinikum nun also als eine große Station vereint. Ein „Novum“ und eine „Mammutaufgabe“, nannte das Thorsten Hemmer, Geschäftsführer des Klinikums. Darin sieht Hemmer aber auch eine wichtige und wegweisende Antwort auf Probleme wie den Fachkräftemangel oder die Ambulantisierung des Gesundheitswesens. „Diese Kooperation kann Vorbildcharakter haben“, so Hemmer. Mönch freut sich indes auf ein „stabiles Team“, welches er in Teilen ja bereits gut kenne.

Er setze sich generell selbst das Ziel, seine Mitarbeiter weiterentwickeln zu wollen, baue auch gerne auf junge Menschen in wichtigen Positionen. Auch für die Klinik hat Mönch große Ziele, erhofft sich zeitnah eine Entwicklung im Hinblick auf die Digitalisierung, um auch die Kooperation zwischen den drei Standorten noch weiter zu vereinfachen. Als unabdingbar sieht er auch technologische Entwicklungen am Standort Kirchheimbolanden an, etwa im Hinblick auf Robotik. „Ein Wunsch, der aber auch eine große Herausforderung sein wird“, sagt er im Hinblick auf die schwierige finanzielle Lage des Klinikums.