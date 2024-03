Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der Chefarzt der chirurgischen Abteilungen von Kaiserslautern und Kusel, Christian Mönch, wird jetzt auch Nachfolger von Chefarzt Michael Schmid in Kirchheimbolanden. Wir fragten beide nach den Gründen.

Dr. Mönch, Sie sind künftig Chefarzt der Chirurgie an allen drei Klinikstandorten, also in Kaiserslautern, Kusel und jetzt auch in Kirchheimbolanden. Waren Sie bisher nicht ausgelastet, oder was steckt dahinter?

Mönch: