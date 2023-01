Marc Muchow startet ins letzte volle Kalenderjahr seiner Premieren-Amtszeit als Stadtbürgermeister in Kirchheimbolanden. Ob er ein zweites Mal kandidiert? Da lässt sich Muchow noch nicht in die Karten schauen. Aber die Stadt hat viel für Jahr 2023.

Ebenso wie für die Verbandsgemeinde ist auch für die Stadt Kirchheimbolanden die Zukunft der Feuerwehr ein riesiges Thema des Jahres 2023. Spannend wird das Zusammenspiel der beiden Kommunen: Am Grundlosen Brunnen, dem favorisierten neuen Standort für das Feuerwehrhaus, ist die Stadt Grundstückseigentümer. „Wir werden alles tun, um die Grundstücke zur Verfügung zu stellen“, sagt Stadtbürgermeister Marc Muchow. Wenngleich noch geprüft wird, ob sich der auserkorene Standort aus wasserrechtlicher Sicht eignet, macht sich Muchow bereits Gedanken, wie die Stadt dafür entlohnt werden könnte, dass sie Grundstücke einbringt. Ihm schwebt ein Tausch vor: Gerne würde er das bisherige Feuerwehrgelände an der Edenborner Straße in städtische Hände nehmen und es „urban nutzen“. Sprich: Wohnraum schaffen, eventuell auch Sport- und Freizeitmöglichkeiten. Dem stehen die Pläne der Verbandsgemeinde entgegen, die mit dem Gedanken spielt, dort in Zukunft die VG-Werke unterzubringen. Muchow unterstreicht allerdings, dass „Stadt und VG in dieser Sache Hand in Hand arbeiten“ müssten.