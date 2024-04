Der Samstag bietet beste Gelegenheit, um sich in Straßencafés oder bei einem Ausflug in die Natur so langsam an den Sommer heranzutasten. Es soll angenehm warm werden.

Am Donnerstag überquert uns nochmals eine Schlechtwetterzone mit Wolken und Regen. Am Freitag und am Wochenende dehnt das Mittelmeerhoch seinen Einfluss nordwärts aus. Gleichzeitig wird im Vorfeld eines kräftigen Atlantiktiefs mit südlicher bis südwestlicher Strömung vorübergehend frühsommerlich warme Luft von Spanien in unsere Region transportiert. Eine schwache Störung könnte am Sonntag einige Regengüsse auslösen.

Vorhersage

Donnerstag: Aus kompakten Schichtwolken fällt zunächst reichlich Regen und Sprühregen. Zum Nachmittag und Abend stellen sich kurze Auflockerungen mit örtlichen Schauern ein. Die Temperaturen bleiben noch gedämpft. Der Südwestwind bläst spürbar.

Freitag: Es bleibt überwiegend bewölkt. Die Sonne kann aber durch die hohen und mittelhohen Wolkenfelder zeitweise milchig hindurchscheinen. Mit den Temperaturen geht es bei etwas abflauendem Wind spürbar aufwärts.

Samstag: Reichlich Sonnenschein steht an. Es halten sich nur lockere Wolken. Die Temperaturen machen einen weiteren Sprung nach oben, es wird frühsommerlich warm. Der Süd- bis Südwestwind kann zwischendurch aber böig auffrischen.

Sonntag: Die Wolken gewinnen wieder die Oberhand und drängen die Sonne in die Defensive. Gelegentlich kann es zu kleineren Regenfällen oder Schauen kommen. Dadurch werden die Temperaturen spürbar nach unten gedrückt.

Weiterer Trend

Nach dem Wochenende geht es voraussichtlich recht durchwachsen weiter. Kleinere Regengebiete oder Schauerstaffeln wechseln sich mit einigen längeren freundlichen Abschnitten ab. Nach einem angenehm warmen Montag kühlt die Luft am Dienstag und Mittwoch wieder leicht ab.