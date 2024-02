Windräder sieht man im Donnersbergkreis an jeder Ecke. Das sorgte dafür, dass der Landkreis mittlerweile nach Fläche sogar zu den stärksten Windenergie-Produzenten in Deutschland gehört. Die Stromproduktion durch Wind soll aber noch weiter ausgebaut werden, denn das bringt den Gemeinden auch sehr handfeste Vorteile, wie Sie in unserem Artikel lesen können.

