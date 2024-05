Mit 18 Kandidaten und Kandidatinnen geht die Freie Liste Nordpfalz in die Kreistagswahl am 9. Juni. Angeführt wird die Liste von Winfried Hammerle.

„Den Ampelparteien in Bund und Land durch die Kommunalwahlen die rote Karte zeigen“, lautet das Motto der Freien Liste Nordpfalz. Nur so sei es möglich, „wieder mehr Basisdemokratie zu verwirklichen und eine an der Sache orientierte Politik im Interesse aller Bürgerinnen und Bürger zu schaffen“, sagt Hammerle. Wie die Freie Liste in einer Pressemitteilung schreibt, sieht sie weitere Schwerpunkte ihrer Arbeit in der medizinischen Versorgung im gesamten Kreisgebiet sowie in einem gut funktionierenden ÖPNV, der an den Kreisgrenzen nicht enden darf. Dadurch werde gesellschaftliche Teilhabe, Wirtschaftswachstum und Wohlstand ermöglicht.

Die Liste

Winfried Hammerle (Obermoschel), Jürgen Christmann (Imsweiler), Claudia Linn (Oberndorf), Michael Schach (Sitters), Peter Huxel (Alsenz), Stefan Grünewald (Niedermoschel), Udo Rotzal ( Rockenhausen), Jutta Hirsch (Oberndorf), Daniela Blaum (Gundersweiler), Otmar Lorenz (Kalkofen), Bernd Spiecker (Rockenhausen), Rita Küsters (Oberndorf), Dorothea Hofmann (Münsterappel), Jürgen Feickert (Oberndorf), Christoph Hirsch (Oberndorf),Hildburg Jung (Obermoschel), Gernot Maria Pietzsch (Münsterappel).