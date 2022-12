Der Auftakt zur neuen Reihe ROKMusic in Rockenhausen war ursprünglich im Oktober, das Konzert fiel jedoch krankheitsbedingt aus. Jetzt soll es am Dienstag, 20. Dezember, klappen: Folk-Musiker Paddy Schmidt kommt.

Die Reihe ROKMusic – in Anspielung aufs Autokennzeichen der Stadt – wird von Margarete Schneider organisiert, gemeinsam mit Dieter Krücken vom Kinder- und Jugendzirkus Pepperoni, zu dessen Kleinkunstbühne das Programm auch gehört. Etwa sechs Konzerte jährlich sind immer wieder dienstags geplant.

Schneider kommt aus Dielkirchen, wo sie zuletzt die Konzertreihe Majik Lounge mit veranstaltet hatte, die ebenfalls immer dienstags lief. Ihre über die Zeit aufgebauten Kontakte in die Szene kann sie nun mit dem Neustart an neuem Ort nutzen. Auch hofft sie, dass das bisherige Stammpublikum der neuen Reihe die Treue hält.

Planung für 2023 läuft

Das Programm für 2023 wird derzeit festgezurrt. Geplant seien beispielsweise Auftritte von Jacques Stotzem und der beliebten Tin Pan Alley Blues Band, kündigt Margarete Schneider an.

Am Dienstag, 20. Dezember, will nun Paddy Schmidt, Gründer und Aushängeschild der Folk-Rock Band Paddy goes to Holyhead, für vorweihnachtliche Entspannung und zumindest teils besinnliche Klänge sorgen. Ausgestattet mit Gitarre, keltischen Mundharmonikas, viel Witz und Hintergrundwissen, das er gerne mit dem Publikum teilt, bietet der Vollblut-Entertainer ein vielgefächertes Programm aus keltischen Klassikern, eigenen Kompositionen und nicht so ganz ernst gemeinten Interpretationen bekannter Gassenhauer, kündigt Schneider an.

Termin

Paddy Schmidt bei ROKMusic, Dienstag, 20. Dezember, 19.30 Uhr (Einlass 19 Uhr, Eintritt 12 Euro, nur Abendkasse), Zirkushaus des Kinder- und Jugendzirkus Pepperoni e.V., Schlossstraße 6a, Rockenhausen