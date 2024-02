In der Zeit von Mittwoch, 28. Februar, 19 Uhr, bis voraussichtlich Freitag, 1. März, 5 Uhr, kommt es zu Verkehrsbehinderungen auf der A63 zwischen den Anschlussstellen Sembach und Göllheim in Fahrtrichtung Mainz. Dort lässt die Autobahn GmbH des Bundes die Fahrbahn instand setzen. Gearbeitet wird in der verkehrsarmen Zeit: Am Mittwoch und Donnerstag soll es jeweils gegen 19 Uhr mit Nachtbaustellen losgehen, ab etwa 5 Uhr des Folgetags sollen die Streckenabschnitte wieder wie gewohnt zur Verfügung stehen.

Während der nächtlichen Arbeiten rollt der Verkehr auf nur einem Fahrstreifen mit einer Fahrbahnbreite von 3,5 Metern. Bis Freitag soll dann die ramponierte Asphaltdeckschicht abgefräst und durch lärmoptimierten Gussasphalt ersetzt worden sein.