Seit Ende November kann rund um die Uhr am Rußmühlerhof eingekauft werden: Die Betreiber des Arche Hofs in Dielkirchen bieten dort Produkte aus eigener Herstellung in einem Verkaufsautomaten an.

Neben Eiern aus eigener Hühnerhaltung vom nahe gelegenen Hühnermobil kann zwischen verschiedenen Nudelsorten gewählt werden, sagt Ulrike Lück. Auch eine Auswahl an Dosenwurst der Metzgerei Gass ist im Programm. „Im Sommer wollen wir eventuell zusätzlich Grillwurst und Steaks aus eigener Schlachtung anbieten“, kündigt Lück an. Der Automat, der sich auf Höhe der Bushaltestelle befindet, sei dafür mit einer entsprechenden Kühlvorrichtung ausgerüstet.

Zusammen mit ihrem Mann Thomas betreibt Ulrike Lück seit 2022 offiziell den Arche Hof in Dielkirchen. Der Landwirtschaftsbetrieb hat sich auf die Erhaltung vom Aussterben bedrohter Nutztierrassen spezialisiert.

Schlechtes Netz: Kartenzahlung nicht möglich

Bisher befand sich am Rußmühlerhof an gleicher Stelle ein ebenfalls von den Lücks betriebener Eierautomat. Im vergangenen Herbst hat das Hofbetreiberpaar das Angebot aufgestockt. Bezahlt werden kann in bar. Aufgrund der instabilen Internetverbindung vor Ort sei Kartenzahlung leider nicht möglich, erklärt Ulrike Lück.

Der Automat sei seit Inbetriebnahme gut angenommen worden, zeigt sie sich zufrieden. Eine mögliche Erweiterung der Verkaufspalette um Marmeladen, Schmalz oder Eierlikör aus eigener Produktion sei zusätzlich in Planung. „Allerdings bedarf es hierfür erst noch eines Genehmigungsverfahrens“, erläutert sie.