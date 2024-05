Die Meisterschaft in der Landesliga Westpfalz entscheidet sich am allerletzten Spieltag. Der TuS Steinbach hat alle Trümpfe in der Hand – und will am Sonntag in Eppenbrunn den letzten Schritt zum Titel und zum Aufstieg gehen.

Die Fußballer des TuS Steinbach benötigen noch einen einzigen Punkt, um ganz sicher die Meisterschaft in der Fußball-Landesliga Westpfalz und den Wiederaufstieg in die Verbandsliga zu feiern.