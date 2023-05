Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Primus in der C-Klasse Kaiserslautern/Donnersberg Nord heißt TSG Kerzenheim. Verlustpunktfrei und mit einem Torverhältnis von 76:10 führen die „Eidechsen“ souverän die Tabelle an. Am Samstag erwartet das Team um Kapitän Lukas Zahn den Tabellenzweiten, die SG Rockenhausen/ Dörnbach II, zum direkten Duell.

„Man soll aufhören, wenn es am schönsten ist“, sagt ein bekanntes Sprichwort. Diesem Leitspruch folgte 2018 auch Marc Heinrich, als er nach dem Meistertitel