Die Volksbank Alzey-Worms mit Filialen in Kirchheimbolanden und Göllheim sowie Selbstbedienungsstellen in Albisheim und Dreisen hat einen neuen Vorstandssprecher. Nach dem ruhestandsbedingten Ausscheiden seines Vorgängers Günter Brück hat Tobias Schmitz, bisheriger stellvertretender Vorstandssprecher der Bank, nun das Ruder übernommen. Der Aufsichtsratsvorsitzende der Volksbank, Michael Stache ist sicher, dass die Bank damit „eine sehr gute Wahl“ getroffen hat: „Tobias Schmitz hat die genossenschaftlichen Werte tief in sich verankert und ist unseren Mitgliedern und Kunden seit vielen Jahren bekannt und vertraut.“ Das genossenschaftliche Bank-Handwerk hat Tobias Schmitz von der Pike auf gelernt: Nach seiner Ausbildung zum Bankkaufmann bei der Raiffeisenbank Heidesheim und seinem Wehrdienst arbeitete er mehrere Jahre in Heidesheim als Berater für vermögende Privatkunden. Ab Oktober 1996 war er sieben Jahre beim Genossenschaftsverband in Frankfurt als Prüfungsassistent und Verbandsprüfer sowie als Referent im Bereich Grundsatzfragen und Qualitätssicherung Prüfung tätig. Ende 2003 kehrte er in seine mittlerweile zur VR-Bank Mainz fusionierte Bank zurück und übernahm dort Führungsaufgaben im Firmenkundengeschäft. Im August 2007 wurde er zum Generalbevollmächtigten bestellt und zum 1. Januar 2009 in den Vorstand berufen. Seit der Fusion mit der Volksbank Alzey-Worms im Jahr 2014 verstärkt er das dortige Vorstandsteam und wurde 2022 zum stellvertretenden Vorstandssprecher ernannt. Der dreifache Familienvater wohnt in Mainz und ist mittlerweile auch in Alzey und Worms vernetzt.