Am Freitag, 19. Mai, ging bei der Polizei Rockenhausen um 16.14 Uhr ein Notruf ein, wonach auf der A63 ein weißer Pkw Kia mit KIB-Kennzeichen starke Schlangenlinien fahren würde und es schon zu einigen Beinahezusammenstößen gekommen sei. Nachdem das Fahrzeug bei Winnweiler die Autobahn verlassen hatte und es auf der B48 Richtung Rockenhausen in gleicher Art und Weise weiterging, gingen weitere Notrufe ein. Schließlich konnte der Pkw um 16.35 Uhr in Rockenhausen kontrolliert werden. Der 24-jährige Fahrer aus dem östlichen Donnersbergkreis war erheblich alkoholisiert. Ein Atemalkoholtest ergab mehr als 3,5 Promille. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Er muss sich jetzt wegen Trunkenheit im Straßenverkehr, Straßenverkehrsgefährdung und dem Verdacht des fahrlässigen Vollrauschs verantworten. Die Polizei sucht weitere Zeugen des Vorfalles, insbesondere solche, die durch die bezeichnete Fahrweise selbst zum Abbremsen, Ausweichen oder sonstigen Fahrmanövern veranlasst worden sind.