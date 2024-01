In Teilen von Kriegsfeld, Gaugrehweiler, Orbis, Ilbesheim, Bischheim, Albisheim, Morschheim, Einselthum, Stetten und Oberwiesen ist in der Nacht auf Sonntag gegen 4 Uhr der Strom ausgefallen. Grund war nach Mitteilung der Pfalzwerke eine Störung im 20-Kilovolt-Netz. Die Unterbrechung dauerte größtenteils zwischen einer Minute sowie einer Stunde und 18 Minuten. Lediglich ein Umspannpunkt in Oberwiesen sei vier Stunden und 19 Minuten von dem Ausfall betroffen gewesen. Das Netzteam Pfälzer Bergland habe sofort alle erforderlichen Maßnahmen eingeleitet und die Stromversorgung schnellstmöglich wieder hergestellt, so die Pfalzwerke.