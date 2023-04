Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In der Bezirksliga Westpfalz muss die SG Rockenhausen/Dörnbach an diesem Wochenende wieder passen. Der ASV Winnweiler empfängt in der Abstiegsrunde den FK Clausen. Die SG Finkenbach/Mannweiler/Stahlberg mischt in der Aufstiegsrunde ganz vorne mit. Der SV Kirchheimbolanden hat ein Heimspiel, und die SG Alsenztal muss in der Naheliga auswärts ran.

Am vergangenen Wochenende wurden die Fußballer der SG Rockenhausen/Dörnbach mal wieder ausgebremst. Das geplante Abstiegsrunden-Auswärtsspiel beim FV Bruchmühlbach fand nicht statt.