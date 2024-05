„Ich kann es nicht ertragen, leere Busse herumfahren zu sehen“: Das sagt Landrat Rainer Guth zum Thema Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV). Dass dieser ein Verlustgeschäft ist und in der bestehenden Form kaum Zukunft hat, darüber sind sich Land und Kommunen einig. Wie genau der Sparkurs und etwaige Änderungen aussehen könnten, darüber gab es bei einem jüngsten Treffen des Zweckverbandes Öffentlicher Personennahverkehr Rheinland-Pfalz Süd in Kirchheimbolanden allerdings unterschiedliche Ansichten. Der Donnersberger Kreischef plädiert hier für eine Öffnung in Richtung sogenannter „On-Demand-Dienste“, wie beispielsweise den US-Anbieter „Uber“.

Mehr zum Thema lesen sie hier