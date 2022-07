Eine Spieltonne mit Boccia, Federball und Tischtennisschlägern sowie ein Pausenspiel aus Holz wurden der Grundschule Waldgrehweiler vom Förderverein gespendet. Die Holzspielbretter wurden von Schulkindern angefertigt.

Insgesamt 1300 Euro übergab die Vorsitzende des Fördervereins der Grundschule Waldgrehweiler, Ines Bernhard, im Rahmen des Schulfestes an Schulleiter Manuel Weber. Davon wurde zum einen Material für ein Pausenspiel aus Holz besorgt. Unter Anleitung von Schulsozialarbeiter Reinhold Ruoff haben Schulkinder von der ersten bis zur vierten Klasse die Bretter dann komplett selbst zugeschnitten und zusammen gebaut.

So wurde der fachgerechte Umgang mit verschiedenen Werkzeugen geschult, und zugleich wissen die Kinder die Spielbretter mehr zu schätzen, da es „ihre Werke sind“, so Ruoff. Des Weiteren wurde eine Spieltonne von Sport-Thieme angeschafft, die über 100 Artikel für 20 verschiedene Pausenspiele enthält, so zum Beispiel Boccia, Federball und Tischtennisschläger sowie Wurfgeräte und verschiedene Springseile. Die Kinder probierten die neuen Spielgeräte sofort aus.

Weber freute sich, dass hinter der kleinen Schule ein so starker und tatkräftiger Förderverein steht.