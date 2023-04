Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die SG Sippersfeld/Lohnsfeld/Neuhemsbach wartet bislang vergeblich auf die ersten Punkte. Auch bei Gegner SV Wiesenthalerhof läuft es noch nicht rund. Seit Wochenbeginn ist ein neuer (Interims-)Trainer am Werk. Am Samstag, 16.30 Uhr, treffen beide Teams im Kerwespiel in Neuhemsbach aufeinander.

Philipp Wissmann (Spielertrainer SG Sippersfeld/Lohnsfeld/Neuhemsbach) über …

… die Wahrscheinlichkeit des Klassenerhalts angesichts der Bilanz von sieben Spielen ohne Punktgewinn: