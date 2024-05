Schwache Luftdruckgegensätze kennzeichnen eine labile Schichtung in der Atmosphäre. Mit sonniger Einstrahlung erwärmt sich die Umgebungsluft. Die aufsteigende Luft kühlt ab und kondensiert.

Das bedeutet, es entwickeln sich Wolken, diese produzieren teilweise Regengüsse. Bei schwacher Windgeschwindigkeit können die auftretenden Schauer sich an Ort und Stelle ausregnen und zum Teil zu größeren Niederschlagssummen beitragen. Am Wochenende bildet sich über Mitteleuropa eine Hochdruckbrücke. Dadurch sinkt die Schauerneigung in unserer Region zumindest vorübergehend.

Vorhersage

Donnerstag: Nach Auflösung einiger Dunst- und Nebelfelder wechseln sich Sonne und Wolken miteinander ab. Örtlich gehen Schauer und einzelne Gewitter nieder. Dazu entsprechen die Temperaturen in etwa der Jahreszeit.

Freitag: Abgesehen von einigen größeren Aufheiterungsphasen dominieren die Wolken und lassen es regnen oder schauern. Am Nachmittag entstehen mancherorts auch Gewitter mit teils kräftigen Regengüssen. Die Temperaturen verändern sich insgesamt nur wenig.

Samstag: Anfangs können sich stellenweise Dunst- oder flache Nebelfelder halten. Sonst gibt es eine Mischung aus Sonne und Haufenwolken. Vereinzelt treten noch leichte Schauer auf. Die Temperaturen steigen um einige Grade an.

Sonntag: Heute steht uns meist ein freundlicher Tag mit reichlich Sonnenschein und lockeren Wolken bevor. Es sollte überwiegend trocken bleiben. Dazu gibt es angenehm warme Frühlingstemperaturen.

Weiterer Trend

Am Montag und Dienstag nimmt das Schauer- und Gewitterrisiko voraussichtlich wieder zu. Am Mittwoch bleibt es bei mehr Sonne als Wolken vermutlich trocken. Während es am Montag und Mittwoch warm bleibt, wird es am Dienstag hingegen wieder etwas kühler. Die kommende Woche startet also wieder wechselhaft.