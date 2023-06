Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Sie wollen „für frischen Wind“ sorgen, „neue Wege in die Zukunft gehen“ und ihre „Bilanz fortführen“: Sonja Schäfer-Reisch, Helena Gomes Oester und Rudolf Jacob. Welche Person und welches Motto im Kampf um das Bürgermeisteramt vorne liegen, erfahren wir am Sonntag. Lässt sich in den sozialen Medien schon ein Trend absehen?

Nur noch wenige Tage sind es bis zur Wahl in der Verbandsgemeinde Winnweiler. Die heiße Phase ist quasi im Gange, und alle Kandidaten versuchen noch einmal, so viele