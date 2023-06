Um zwei Euro, von 3,50 auf 5,50 Euro, soll der Elternbeitrag für das Mittagessen in den weiterführenden Schulen in Trägerschaft des Kreises steigen. Das hat der Kreisausschuss kürzlich beschlossen.

Der Donnersbergkreis ist Träger von elf weiterführenden Schulen an 13 Standorten. Im Rahmen eines Ganztagsangebots wird am Nordpfalzgymnasium Kirchheimbolanden, an den Integrierten Gesamtschulen in Rockenhausen und Eisenberg, an den Realschulen plus in Kirchheimbolanden, Rockenhausen, Winnweiler und Göllheim (dort mit Fachoberschule) sowie an den beiden Förderschulen in Rockenhausen und Kirchheimbolanden Mittagessen angeboten. Dieses Mittagessen wird vom Kreis subventioniert, allerdings müssen auch die Schüler bzw. deren Eltern einen Anteil davon bezahlen. Er lag bisher bei 3,50 Euro je Essen. Die letzte Preiserhöhung, damals um 50 Cent, liegt bereits fünf Jahre zurück. Nun soll der Elternbeitrag ab dem 1. September um zwei Euro auf 5,50 Euro angehoben werden. Der Grund: durch Inflation gestiegene Lebensmittel- und Energiekosten. Um die Höhe zu bestimmen wurde ein Durchschnittswert aus allen anfallenden Kosten errechnet.

Einkommensschwache sind von der Preiserhöhung ausgenommen

Die drei Schulen im Schulzentrum Rockenhausen sowie die Realschule plus in Kirchheimbolanden werden seit Jahren durch eigene Mensen mit eigenem Küchenpersonal versorgt. Die Realschule plus in Winnweiler bekommt ihr Essen aus der Mensa der Grundschule, die in Trägerschaft der Verbandsgemeinde steht. Alle üblichen Schulen beziehen ihr Essen von einem Caterer, derzeit ist dies der Lautersheimer Gutshof.

Ausgenommen von der Erhöhung sind allerdings Kinder aus einkommensschwachen Familien: Je nachdem, erhalten sie entweder weiterhin die volle Kostenübernahme, sie müssen also selbst nichts hinzuzahlen, oder aber sie bekommen einen Nachlass und zahlen nur einen Euro pro Mittagessen.