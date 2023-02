Nicht zum ersten Mal in jüngerer Vergangenheit ist in der Gemarkung Unkenbach illegal Sperrmüll abgelagert worden. Diesmal an gleich zwei Stellen im Bereich des Römerwegs, direkt an der Gemarkungsgrenze zwischen Unkenbach und Callbach und in unmittelbarer Nähe zur B420. Schon mehrfach hatte in den vergangenen Jahren in diesem Bereich illegal abgelagerter Müll beseitigt werden müssen. In dem Fall einer ganzen Lastwagenladung voll Abfall war zwar eine Adresse auf einem Karton gefunden worden, jedoch hatte diese Spur nicht zum Erfolg geführt. Nach einer illegalen Ablagerung in der Gewanne „Unten am Moscheler Weg“ hingegen, hatte der Verursacher erfolgreich ermittelt werden können und war mit einem Bußgeld belegt worden. Zudem hatte er den Müll kurzfristig wieder beseitigen müssen. Wer im Fall der neuerlichen Ablagerungen an der Römerstraße Hinweise zum Verursacher geben kann, kann sich an die Polizei in Rockenhausen, das Ordnungsamt der Verbandsgemeinde Nordpfälzer Land oder an die Ortsgemeinde wenden.