Unbekannte haben nach Polizeiangaben in der vergangenen Woche auf einem geteerten Wirtschaftsweg zwischen Unkenbach und Callbach in beträchtlicher Menge Sperrmüll entsorgt. Der am vorigen Mittwoch entdeckte Unrat reichte von Flaschen über zahlreiche Holzteile und mehrere blaue Säcke mit Abfall bis hin zu mit Grüngut vollgestopften Regentonnen. Abgeladen wurde der Müll mitten auf dem zu Unkenbach gehörenden Weg kurz vor der Einfahrt zum Hollerwald. Man befürchtet nun, dass die Kosten für die Beseitigung an der Gemeinde hängenbleiben. Die Polizei weist darauf hin, dass die illegale Entsorgung von Sperr- oder Hausmüll zumindest eine Ordnungswidrigkeit nach dem Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz darstellt. Die Kreisverwaltung ist als zuständige Behörde über den Fall informiert worden. Sollte der Verursacher ermittelt werden, werden diesem neben einem empfindlichen Bußgeld auch die Kosten für die Abfallentsorgung auferlegt. Die Polizei Rockenhausen bittet um Hinweise zu Personen oder Fahrzeugen, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten, unter Telefon 06361 917-0. Auch die Ortsgemeinde Unkenbach, das Ordnungsamt der VG Nordpfälzer Land und das Abfallreferat der Kreisverwaltung nehmen Meldungen entgegen. Von privater Seite bereit gestellt wird eine Belohnung von 150 Euro für Informationen, die dazu beitragen, die Müllsünder ausfindig zu machen.