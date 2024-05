Zum vorletzten Spieltag der diesjährigen Radball Oberliga-Saison reisten Markus Hack und Jürgen Brach von Radfahrer-Verein Bolanden nach Mainz-Hechtsheim. Für die beiden Routiniers, die gleichzeitig auch ihr letztes gemeinsames Turnier absolvierten, standen schwierige Partien auf dem Spielplan.

Gleich in der ersten Partie gegen den verlustpunktfreien Spitzenreiter musste das RVB-Duo eine bittere Schlappe einstecken. Nur einen Ehrentreffer konnte Markus Hack bei der 1:12-Niederlage erzielen. Gegen die dritte Mannschaft aus Hechtsheim konnte das Spiel lang offengehalten werden. Nach der 1:0-Führung ging es hin und her. Beim 2:3 zur Pausen waren Brach/Hack fest entschlossen, die Partie wieder zu drehen Nach einem Treffer von Hack zum 3:4 stand das Spiel auf Messers Schneide, doch der Pfosten hatte etwas gegen den Ausgleichstreffer von Brach. Letztendlich wollten das RVB-Duo dann jedoch das Spiel zu sehr „mit der Brechstange“ entscheiden – und die Hechtsheimer kamen durch einfache Treffer zum 7:3-Sieg.

Zu Höchstform lief das RVB-Team dann gegen Hechtsheim IV auf. Mit sicherem und cleveren Aufbauspiel sowie souveräner Abwehrarbeit von Brach wurde schnell eine 4:0-Führung erspielt. Im Anschluss machte es das RVB-Duo unnötig spannend. Mit 5:3 ging es in die Pause und kurz nach dem Seitenwechsel flutschte Hack der Ball nochmals durch die Hand und die Führung schrumpfte auf 5:4. Trotz einiger ausgelassener Chancen und Pfostentreffer wurde die Partie letztendlich aber mit 10:6 gewonnen.

Kampfloser Sieg

Weitere Punkte erhielten Hack/Brach kampflos durch den verletzungsbedingten Ausfall von Selzen. Das Spiel wird mit 5:0 für Bolanden gewertet. Nach diesem Spieltag behauptet Bolanden mit sechs weiteren Punkten auf dem Konto den vierten Tabellenplatz in der Oberliga hinter Hechtsheim I, Hechtsheim II und Ebersheim II.

Am Ende bedankte sich Jürgen Brach bei den Anwesenden und auch bei seinem langjährigen Spielpartner Markus Hack für insgesamt 40 Jahre Radball. Die gemeinsame Faszination zum Sport trieb beide durch mehrere Vereine, mehrere Ligen sowie durch Höhen und Tiefen des aktiven Lebens. Beide werden dem Verein als Trainingspartner, Trainer und sicherlich auch ab und zu als Ersatzspieler, erhalten bleiben. Die aktiven Karrieren werden beide beenden.

Beide Teams am Samstag im Einsatz

Weiter geht es beim RVB sportlich am Samstag. Die Oberliga-Radballer sind dann unterwegs zum Saisonabschluss in Gau-Algesheim. Für die erstmals gemeinsam auflaufende Formation Sebastian Gebhardt und Matthias Mergel geht es gegen die direkten Tabellennachbarn Ebersheim II (Tabellen-Dritter), Ebersheim I (5.) und Hechtsheim II (2.) um die Verteidigung des vierten Tabellenplatzes.

Parallel sind die Zweitliga-Radballer in Kemnat im Einsatz. Dort werden Peter Sziedat und Noah Gehrhardt beim Rückrundenauftakt weiter an ihrem ersten Sieg der Saison arbeiten. Leicht wird es jedoch nicht an diesem Tage, denn in Naurod II (9. Tabellenplatz), Ginsheim II (5.) und Darmstadt (2.) warten auf den Tabellenletzten einige Hochkaräter.