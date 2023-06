Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Für Neubaugebiete sowie Gewerbeflächen gibt’s in den Außenbereichen der Kleinen Residenz so gut wie keinen Platz. Studenten der TU Kaiserslautern raten daher, die Innenentwicklung in den Fokus zu nehmen. Weiteres Ergebnis ihrer Studie: Die Innenstadt ist gar nicht so verödet wie vielfach angenommen.

Sehr unvoreingenommen waren die fünf Studenten aus dem Fachbereich Raum- und Umweltplanung Anfang Mai erstmals nach Kibo gekommen. Ihre vorherigen Erfahrungen mit der Kleinen Residenz?