Wieder schaffte es die zu dieser Saison neu formierte TuS Finkenbach-Waldgrehweiler in das Kreispokal-Finale – am Mittwoch in jenes der zweiten Mannschaften. Und wieder siegte knapp der Gegner.

In der Verlängerung legte der favorisierte B-Klassist SG Rockenhausen/Dörnbach eine Schippe drauf holte sich vor rund 300 Zuschauern gegen die Zweitvertretung der TuS den Titel.

Der Jubel fiel