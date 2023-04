Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Nachdem der TuS Rüssingen am Wochenende wetterbedingt pausieren musste, geht der Verbandsligist ausgeruht in die fünfte Runde des Verbandspokals. Dort erwartet das Team am Mittwoch um 19 Uhr zu Hause den Oberligisten SV Gonsenheim.

„Das ist ein brutal schweres Los, ich hätte mir ein leichteres Spiel gewünscht“, blickt TuS-Trainer Ediz Sari mit großem Respekt auf die Aufgabe im Verbandspokal voraus. Der Sieger