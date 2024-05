Am 24. August 2023 findet Familie Simon ihr Pferd blutüberströmt, schweißgebadet und apathisch vor Schmerzen auf der Koppel vor. Mit dem Vorderbein kann es nicht auftreten. Lange ist unklar, was der Stute fehlt. Wurde das Pferd angeschossen? Verdächtigt wird ein Jäger. Die Verletzungen sind so schlimm, dass das Tier eingeschläfert werden muss. Für die Besitzer ist klar: Das muss Konsequenzen haben. Der Fall landet bei den Justizbehörden.

Die ganze kleine Kriminalgeschichte lesen Sie hier.