Nach einer erfolgreichen Show im vergangenen Jahr laden Achim und Katharina Häfner und ihr Team auch dieses Jahr zu Ostern wieder ein. Der Erlös geht an das Kinderhospiz Sterntaler.

Vom 7. bis zum 10. April öffnet in der Hauptstraße 22 in Bisterschied täglich ab 10 Uhr die Falknerei ihre Türen. Neben einer Flugvorführung und einer Feuershow wird es auch wieder die Möglichkeit geben, einer Eule so nah zu sein wie nie zuvor. Ebenso können kleine Erinnerungen oder spontane Ostergeschenke von diversen Händlern und Marktständen erworben oder in einer Bastelstunde selbst hergestellt werden. Für das leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt. Der Eintritt kostet vier Euro, der Erlös der Veranstaltung kommt dem Kinderhospiz Sterntaler in Dudenhofen zu Gute.