Dieter Hartmüller soll Ortsbürgermeister bleiben – wenn es nach dem CDU-Ortsverband Göllheim geht.

Der CDU-Ortsverband Göllheim hat Dieter Hartmüller einstimmig als Kandidaten für die Wahl der Ortsbürgermeisters nominiert. Für Hartmüller, der seit 2009 im Amt ist, wäre dies die vierte Amtszeit. Als Probleme, mit denen die Gemeinde aktuell und in naher Zukunft zu tun habe, nennt er die zunehmende Überbürokratisierung, was die Umsetzung geplanter Projekte in die Länge ziehe und die Ausgaben erhöhe, und die schlechte Finanzausstattung der Kommunen, was sich bei der Finanzierung der Kindertagesstätten zeige, zu der die Kommunen zwar gezwungen seien, wofür ihnen aber das Geld fehle. Für eine weitere Amtszeit sieht Hartmüller die Schwerpunkte für die Entwicklung der Gemeinde in den Bereichen Innenentwicklung, Kindertagesstätten, Spielplätze, Gewerbegebietsentschicklung und Schaffung von Wohnraum.

Neben der Nominierung Hartmüllers hat der Ortsverband auch die Kandidatenliste für die Ortsgemeinderatswahl aufgestellt. Es handele sich um eine offene Liste, die auch Nicht-CDU-Mitglieder einschließe, einen Querschnitt durch unterschiedliche Alters- und Berufsgruppen darstelle und sowohl erfahrene als auch neue, junge Kandidaten umfasse, so der neue Vorsitzende Thomas Dittrich. Die Liste wird von Dieter Hartmüller angeführt. Bei einem Familienfest am 21. April ab 11 Uhr am Gaulsstall wollen die Kandidaten sich vorstellen.

Die Kandidaten

Dieter Hartmüller, Rita Stabel, Michael Oberhausen, Thomas Dittrich, David Ickenroth, Steffen Becker, Matthias Tillmann, Bodo Stahlheber-Dilg, Kay Weigel, Fabian Wolf, Steffen Trump, Michael Penkhues, Martin Mattheis, Wolfgang Tilgner, Leyla Ickenroth, Thomas Mager, Björn Frehner, Sascha Trompier, Regina Pohl, Stefan Busch, Elmar Keller.