Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Wieder ein außergewöhnlich herrliches Konzert an der 275 Jahre jungen Stummorgel in der Kirchheimbolander Paulskirche: Wolfgang Zerer, aus Passau stammender Organist, der derzeit eine Orgelprofessur in Hamburg innehat, beglückte seine große Zuhörerschar mit schön zusammengestellter und prachtvoll vorgetragener Orgelmusik von abwechslungsreicher stilistischer Vielfalt.

Schon der Blick auf das Programmblatt machte Freude: Herrliches von Bach als Rahmen und im Zentrum, das Mittelstück gerahmt von impressionistischen Klängen aus der Feder Jean Alains