Eine erste Lieferung der auf die Omikron-Variante angepassten Covid-19-Impfstoffe ist nach Mitteilung der Kreisverwaltung in der kommunalen Impfstelle des Donnersbergkreises angekommen. Diese befindet sich im ehemaligen Autohaus Torpedo-Garage gegenüber des Gesundheitsamtes in der Morschheimer Straße 8 in Kirchheimbolanden.

Die Europäische Arzneimittelbehörde in Amsterdam hat Vakzinen von Biontech/Pfizer und Moderna, die auf die Omikronvariante BA.1 angepasst sind, die Zulassung erteilt. Sie sind allerdings nur für Auffrischungsimpfungen zugelassen. Diese wird von der Ständigen Impfkommission für alle Menschen ab 60 Jahren sowie Personen im Alter ab fünf Jahren mit einem erhöhten Risiko für schwere Covid-19-Verläufe infolge einer Grunderkrankung empfohlen.

Noch keine größeren Nachfragen

„Bislang verzeichnen wir noch keine größeren Nachfragen nach den angepassten Impfstoffen. Sollte sich dies ändern, sind wir auch kurzfristig in der Lage, die kommunale Impfstelle in Kirchheimbolanden von den Uhrzeiten her länger oder auch an weiteren Tagen zu öffnen und können dann so zusätzliche Impfungen vornehmen“, sagt Eva Hoffmann, die Leiterin der Abteilung Recht, Gesundheit und Ausländerbehörde.

Impfungen sind dienstags und freitags von 10 bis 13 Uhr ohne Termin möglich. Bürgerinnen und Bürger, die das Angebot lieber mit Termin wahrnehmen möchten, können sich über das Portal des Landes unter www.impfen.rlp.de oder die Info-Hotline des Landes unter Telefon 0800 5758100 anmelden. Letztere ist Montag bis Freitag von 8 bis 18 Uhr sowie Samstag und Sonntag von 9 bis 16 Uhr erreichbar.