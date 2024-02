Einen Rucksack mit etlichen Dokumenten haben unbekannte Täter am Mittwochnachmittag auf dem Parkplatz des Nettomarktes in Kibo entwendet. Dabei nutzten sie die Gelegenheit, als die Eigentümerin kurzzeitig abgelenkt war und nahmen den Rucksack aus dem Einkaufswagen. Hinweise nimmt die Polizei in Kirchheimbolanden unter 06352 9110 oder pikirchheimbolanden@polizei.rlp.de entgegen.