Die „Galaxy“-Bar in Rockenhausen erlebt gerade den nächsten Wandel. Jenny Schildhorn will das Lokal mit neuem Konzept und im neuen Glanz als „Ma Vie“ wiederbeleben. Noch läuft aber die zweimonatige Probephase und es laufen Verhandlungen mit dem aktuellen Pächter. Gelingen diese, will Schildhorn neue Wege gehen. Mit FCK-Spielen, japanischen Pfannkuchen und Cocktails in elegantem Ambiente.

