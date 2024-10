Die Gewerkschaft NGG hat die von Warnstreiks bei Park & Bellheimer begleiteten Tarifverhandlungen mit den Pfälzer Brauern für gescheitert erklärt und ruft einen Schlichter an.

Auch in der zweiten Verhandlungsrunde für mehr Lohn in den pfälzischen Brauereien konnte kein Kompromiss erzielt werden. Das teilte die Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten ( NGG) für die Region Pfalz mit, die ihren Sitz in Neustadt hat. Die Tarifkommission der NGG habe deshalb die Verhandlungen „aufgrund der fehlenden Kompromissbereitschaft der Arbeitgeberseite“ für gescheitert erklärt. Nun werde die Gewerkschaft die Schlichtungsstelle anrufen, „um doch noch zu einem Abschluss zu kommen“.

Bei der zweiten Verhandlung am 17. Oktober, die von Warnstreiks bei den Park & Bellheimer Brauereien in Bellheim und Pirmasens begleitet wurde, habe die Arbeitgeberseite ihr bisheriges Angebot im Grunde nicht verbessert, heißt es seitens der NGG. Anstatt der bisher angebotenen 2,3 Prozent ab dem 1. August 2024 bei einer Laufzeit von 13 Monaten sollten die Beschäftigten in den Brauereien der Pfalz nun 190 Euro (rund fünf Prozent im Ecklohn) ab dem 1. Dezember 2024 erhalten – jedoch bei einer Laufzeit von 24 Monaten ab dem 1. August 2024. Die Gewerkschaft fordert dagegen auf zwölf Monate 310 Euro (etwa acht Prozent) mehr für alle Beschäftigten und 150 Euro für die Auszubildenden.

Gewerkschaft fordert mehr

Laut Holger Winkow, NGG-Geschäftsführer der Region Pfalz und Verhandlungsführer, hat die Arbeitgeberseite das „mickrige Angebot“ aus der ersten Verhandlung quasi nur anders verpackt. „Für die Kolleginnen und Kollegen würde das eine Nullrunde im Jahr 2025 bedeuten. Vor dem Herbst oder gar Winter 2026 können sie mit keiner weiteren Erhöhung rechnen.“ Damit würden die Beschäftigten von der allgemeinen Tarifentwicklung in der Brauwirtschaft dauerhaft abgekoppelt. In den anderen Tarifgebieten seien Erhöhungen in fast identischem Maße bereits erfolgt oder stünden in den nächsten Monaten bevor. Jedoch beginnen die jeweils nächsten Tarifverhandlungen dort bereits im Frühjahr 2025. Überdies sei das Lohnniveau in den Brauereien der Pfalz ohnehin am unteren Ende aller Flächentarifgebiete in Deutschland.

Da die Arbeitgeberseite jedoch auf ihrem Angebot beharrt habe, habe die Tarifkommission der NGG keine Möglichkeit mehr gesehen, in freien Verhandlungen zu einer Lösung zu kommen. Deshalb habe man sie für gescheitert erklärt und werde die Schlichtungsstelle anrufen. Die NGG hat eigenen Angaben zufolge der Arbeitgeberseite bereits ihre Mitglieder für die Schlichtungsstelle benannt und als unabhängigen Vorsitzenden den ehemaligen rheinland-pfälzischen Staatssekretär Fabian Kirsch (SPD) vorgeschlagen.

Zwei Brauereien betroffen

Die Schlichtungsstelle müsse bald zusammentreten und zwischen dem Angebot der Arbeitgeber sowie den Forderungen der Gewerkschaft vermitteln. Unter das Tarifgebiet fallen laut NGG 150 Beschäftigte aus den Brauereien in der Pfalz. Betroffen seien die Brauereien Park & Bellheimer mit Braustätten in Bellheim und Pirmasens, sowie die Privatbrauerei Gebr. Mayer in Oggersheim.