Ein Minibagger mitsamt Anhänger ist in Dörrmoschel in der Friedhofstraße gestohlen worden. Wie die Polizei mitteilt, war der Hänger mit EN-Kennzeichen (für Ennepe-Ruhr-Kreis in Nordrhein-Westfalen) vor mehr als einem Monat auf einem Parkplatz beim Friedhof abgestellt worden – die Tat hat sich nach dem 20. April ereignet. Der Minibagger der Marke Yanmar war bei den Bauarbeiten für den Glasfaserausbau eingesetzt worden. Der Wert von Bagger und Hänger wird auf rund 36.000 Euro beziffert. Die Polizei in Rockenhausen (Telefon 06361 9170) hofft auf Hinweise zu Personen oder Fahrzeugen, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten.