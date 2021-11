Am 5. Dezember lassen zum letzten Mal für dieses Jahr „Musiken in Kirchheimbolanden“ aufhorchen. Zum Abschluss dieser ersten Kammermusikreihe, zu der Lydia Thorn Wickert als Organisatorin die Klavierreihe „Junge Stars der Klassik“ ausgeweitet hat, spielen Matthias Christian Kosel (Klavier) und Daniel Draganov (Violine) eine „musikalische Reise um die Welt“.

Angekündigt werden musikalische Träumereien rund um den Globus, angereichert mit Pusztaklängen, Broadway-Swing und Klezmer, Französischem der Belle Epoque, Britischem der Viktorianischen Zeit, auch Vorweihnachtliches ist einbezogen.

Daniel Draganov ist Mitglied des Orchesters der Deutschen Oper Berlin, künstlerischer Leiter von dessen Kammerorchester sowie des Bayreuther Festspielorchesters. Neben intensiver Konzerttätigkeit mit zahlreichen Uraufführungen widmet sich Draganov verstärkt pädagogischen Aufgaben.

Mathias Christian Kosel ist Steinway Artist, wirkte als Pianist bei ZDF, WDR und dem Schleswig-Holstein-Festival. Er hatte Leitungsfunktionen an Theatern in Hamburg, Bamberg und München inne, war Gastdirigent, Liedbegleiter, Festivalintendant, Hochschuldozent und Orchestergründer. Neben seinem kompositorischen Schaffen steht sein dramatisches und literarisches Werk. Verstärkt kümmert er sich auch um Deutschlands künstlerischen Nachwuchs. Er ist einer der Lehrer der Kirchheimbolander Zwillinge Clara und Marie Becker, die als junges Klavierduo immer mehr auf sich aufmerksam machen. Das Konzert beginnt um 18 Uhr in der Orangerie in Kirchheimbolanden. bke