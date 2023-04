Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Am Samstag werden wieder hunderte Motorradfahrer zur Motorradsegnung in Zell erwartet. Doch wie passt das zusammen, Kirche und Motorradclub? Der Brothers in Arms Motorradclub (MC) Ammelbachtal sieht gerade darin, dass zwei Welten aufeinanderprallen, Chancen für alle Beteiligten.

Seit 16 Jahren organisiert der Motorradclub, der seinen Stammsitz in Ottersheim hat, zusammen mit der Kirchengemeinde St. Philipp von Zell die jährliche Motorradwallfahrt. Olaf Heich, damals Sakristan sowie