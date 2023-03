Kein Wunder, dass ein 41-jähriger Autofahrer am Samstagabend im Kirchheimbolander Stadtgebiet mit seinem Wagen in Schlangenlinien unterwegs gewesen ist: Der Mann aus dem Landkreis Alzey-Worms hatte 2,3 Promille, wie ein Alko-Test der Polizei ergeben hat. Ein Verkehrsteilnehmer hatte die Dienststelle über die unsichere Fahrweise des Betrunkenen informiert. In der Hitzfeldstraße konnten die Beamten den 41-Jährigen gegen 18.30 Uhr stoppen und kontrollieren. Dabei haben sie festgestellt, dass er unter erheblichem Alkoholeinfluss stand. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.